Арабская коалиция нанесла два авиаудара по министерству обороны Йемена

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла два авиаудара по министерству обороны в столице Йемена Сане, десять человек пострадали, сообщил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Кроме того, были разрушены семь жилых домов, местные жители были эвакуированы.

Командование арабской коалиции в понедельник закрыло наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы ПВО королевства сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта в Эр-Рияде. Жертв и разрушений нет.

В Йемене с 2014 года продолжается гражданская война. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситов, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласно поддерживает Иран.