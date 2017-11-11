Украинские пограничники объяснили задержание сына Саакашвили

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Несовершеннолетний сын бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили был задержан в аэропорту Киева из-за отсутствия встречающего лица. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Действительно, 10 ноября около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины, который является сыном Михаила Саакашвили. К сожалению, ребенка в аэропорту никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц не встречал. После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом", — написал Слободян на своей странице в Facebook в пятницу.
"Все документы в порядке"
Михаил Саакашвили в минувшую пятницу заявил, что его сына и сопровождающего сотрудника грузинской службы госохраны задержали в пятницу в киевском аэропорту Борисполь.
"Два часа тому назад в аэропорту Борисполь задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны. Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять, что происходит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Ранее Саакашвили уже заявлял о задержании и депортации в Грузию своих соратников.
Легальность пребывания на Украине
"Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", — написал Саакашвили в Facebook.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. На Родине экс-президенту заочно предъявили обвинения по нескольким уголовным делам.