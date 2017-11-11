Задержанную за оскорбление лидера Зимбабве американку выпустили под залог

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американскую журналистку, задержанную в начале ноября за оскорбление президента страны Роберта Мугабе, освободили под залог, сообщает газета Newsday Zimbabwe.

Как пишет газета, О'Донован освободили под залог в одну тысячу долларов. По информации издания, если девушку признают виновной, ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что полиция Зимбабве предъявила обвинения американской журналистке в оскорблении президента страны в микроблоге Twitter.

25-летняя журналистка Марта О'Донован, которая работает на местном телеканале Magamba TV, опубликовала сообщение в Twitter в октябре, заявив, что "нас возглавляет эгоистичный и больной человек". В пятницу 3 ноября журналистку задержали и изъяли ее ноутбук.