Ракетно-ядерный Пхенчхан: что ждет Олимпиаду в Южной Корее

Андрей Ольферт, для РИА Новости
Биатлон под прикрытием истребителей и атомные субмарины на страже хоккейного матча. Так США видят свою миссию по защите Олимпиады от угрозы с Севера. До зимних Игр осталось меньше трех месяцев, и военные маневры Штатов у берегов двух Корей становятся все масштабнее. Американские авианосцы заходят в корейские воды как к себе домой, КНДР грозится на это реагировать. О том, стоит ли опасаться вооруженного конфликта во время Олимпиады и от чего зависит ее мирное проведение, — в материале РИА Новости.
Согласно прогнозам южнокорейских властей, XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане должны посетить около 50 тысяч гостей со всего мира, порядка 20 тысяч из них Южная Корея рассчитывает привлечь из России. Между тем последние соцопросы показывают, что большинство россиян знает о возможном конфликте КНДР с США и Южной Кореей и видит в этом угрозу. До открытого противостояния дело, может, и не дойдет, но кто гарантирует, что Игры в целом пройдут без эксцессов?
Такой ответ вряд ли устроит международную публику, которую вопросы безопасности волнуют прежде всего. За пять месяцев до открытия Олимпиады организаторам удалось реализовать лишь 22% билетов, установив своеобразный антирекорд в истории зимних Олимпийских игр. И дело тут явно не в отсутствии интереса к спорту.
Все дороги ведут в Вашингтон
Несмотря на то что в качестве основной угрозы безопасности на Корейском полуострове зачастую преподносятся ядерные и ракетные испытания Северной Кореи, более вероятным источником потенциальной угрозы, которая отпугивает и туристов, и спортсменов, являются сейчас США.
Умерить пыл
Между тем Штаты не собираются сокращать частоту и масштабы военных маневров в районе Корейского полуострова.
"Когда крупные военные группировки формируются у границ КНДР, то, конечно, она напрягается. Это всегда приводит к обострению напряженности. И потом разбираться, кто же был инициатором, зачинщиком, провокатором и так далее, бывает сложно. Каждый говорит, что "это вы начали, а мы реагируем". И друг на друга пальцем показывают", — поясняет Александр Воронцов.
"Я не думаю, что северяне будут что-то сознательно предпринимать, чтобы осложнить проведение Олимпийских игр, — говорит Воронцов. — Но ситуация в данном случае определяется категориями более высокого порядка — развитием военно-стратегической ситуации".
Символ мира
Олимпийские игры тем не менее могут стать хорошим поводом для примирения и диалога. Позитивным фактором мог бы стать приезд в Пхёнчхан северокорейских спортсменов, на что очень рассчитывает южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Однако зависеть это будет в первую очередь от общего состояния отношений — как межкорейских, так и КНДР и США. "Принимать решение Пхеньян станет, я так полагаю, исходя из конкретной ситуации: если будут какие-то предпосылки к тому, что это может помочь возобновлению диалога, что есть какие-то встречные шаги со стороны Вашингтона и изменение каких-то позиций, то тогда этот вопрос может в конструктивном ключе рассматриваться", — считает Александр Воронцов.