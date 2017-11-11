Ракетно-ядерный Пхенчхан: что ждет Олимпиаду в Южной Корее

Андрей Ольферт, для РИА Новости

Биатлон под прикрытием истребителей и атомные субмарины на страже хоккейного матча. Так США видят свою миссию по защите Олимпиады от угрозы с Севера. До зимних Игр осталось меньше трех месяцев, и военные маневры Штатов у берегов двух Корей становятся все масштабнее. Американские авианосцы заходят в корейские воды как к себе домой, КНДР грозится на это реагировать. О том, стоит ли опасаться вооруженного конфликта во время Олимпиады и от чего зависит ее мирное проведение, — в материале РИА Новости.

Согласно прогнозам южнокорейских властей, XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане должны посетить около 50 тысяч гостей со всего мира, порядка 20 тысяч из них Южная Корея рассчитывает привлечь из России. Между тем последние соцопросы показывают, что большинство россиян знает о возможном конфликте КНДР с США и Южной Кореей и видит в этом угрозу. До открытого противостояния дело, может, и не дойдет, но кто гарантирует, что Игры в целом пройдут без эксцессов?

© REUTERS / Costas Baltas Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхёнчхане. 31 октября 2017 © REUTERS / Costas Baltas Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхёнчхане. 31 октября 2017

На этот вопрос РИА Новости в Минобороны и Министерстве внутренних дел и безопасности Республики Кореи, а также в администрации "олимпийской" провинции Канвондо предпочли не отвечать, посоветовав обратиться в Организационный комитет Игр-2018. В самом же оргкомитете заверяют, что отслеживают "текущую геополитическую ситуацию вместе с южнокорейским правительством". Но основные их усилия "направлены на подготовку и проведение успешных Олимпийских и Паралимпийских игр в 2018 году".

Такой ответ вряд ли устроит международную публику, которую вопросы безопасности волнуют прежде всего. За пять месяцев до открытия Олимпиады организаторам удалось реализовать лишь 22% билетов, установив своеобразный антирекорд в истории зимних Олимпийских игр. И дело тут явно не в отсутствии интереса к спорту.

Все дороги ведут в Вашингтон

Несмотря на то что в качестве основной угрозы безопасности на Корейском полуострове зачастую преподносятся ядерные и ракетные испытания Северной Кореи, более вероятным источником потенциальной угрозы, которая отпугивает и туристов, и спортсменов, являются сейчас США.

Умерить пыл

"Сами корейцы — и на Севере, и на Юге — войны, конечно, не хотят. При всех своих противоречиях они понимают, что большая корейская война — это будет катастрофа для обеих Корей, независимо от того, кто победит. Настроение там такое, что не должно этого случиться, потому что сами корейцы этого не начнут. В отношении администрации Трампа тут вопросов значительно больше", — считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, американские специалисты также реалистично осознают последствия возможного конфликта, который не обойдется без серьезных потерь и для США, и не хотят его. Тем не менее вероятность того, что президентская администрация может пойти на военную операцию, они оценивают в 30-50%. И многое будет зависеть от того, на что решит сделать ставку Белый дом.

Между тем Штаты не собираются сокращать частоту и масштабы военных маневров в районе Корейского полуострова.

"Когда крупные военные группировки формируются у границ КНДР, то, конечно, она напрягается. Это всегда приводит к обострению напряженности. И потом разбираться, кто же был инициатором, зачинщиком, провокатором и так далее, бывает сложно. Каждый говорит, что "это вы начали, а мы реагируем". И друг на друга пальцем показывают", — поясняет Александр Воронцов.

Поэтому Россия и Китай и призывают снизить уровень военной активности, что помогло бы создать условия для возобновления диалога. Но в Вашингтоне и Пхеньяне к этому пока не очень прислушиваются.

"Я не думаю, что северяне будут что-то сознательно предпринимать, чтобы осложнить проведение Олимпийских игр, — говорит Воронцов. — Но ситуация в данном случае определяется категориями более высокого порядка — развитием военно-стратегической ситуации".

Символ мира

Олимпийские игры тем не менее могут стать хорошим поводом для примирения и диалога. Позитивным фактором мог бы стать приезд в Пхёнчхан северокорейских спортсменов, на что очень рассчитывает южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Однако зависеть это будет в первую очередь от общего состояния отношений — как межкорейских, так и КНДР и США. "Принимать решение Пхеньян станет, я так полагаю, исходя из конкретной ситуации: если будут какие-то предпосылки к тому, что это может помочь возобновлению диалога, что есть какие-то встречные шаги со стороны Вашингтона и изменение каких-то позиций, то тогда этот вопрос может в конструктивном ключе рассматриваться", — считает Александр Воронцов.

© AFP 2017 / Jung Yeon-Je Жители Пхёнчхана во время церемонии передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 © AFP 2017 / Jung Yeon-Je Жители Пхёнчхана во время церемонии передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018

Иначе же участие северокорейской сборной может быть воспринято как проявление слабости, и такие "игры" Пхеньяну не нужны. Гарантировать спокойное проведение зимних Игр, таким образом, может лишь полное соблюдение олимпийского перемирия. Но сможет ли оно продолжиться и после Игр, будет зависеть в первую очередь от того, какую стратегию выберет Вашингтон. "Если они придут к пониманию необходимости переговорного сценария, тогда, конечно, это может быть использовано: мол, мы видим, что это проявление сдержанности и хороший повод и основание для перехода к диалогу. Если там будет преобладать воинственная философия, то временная пауза быстро пройдет и при очередной вспышке конфликтности про нее быстро забудут", — подчеркнул российский эксперт.