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Соцсети облегчили путь к славе в модельном бизнесе, считает Наоми Кэмпбелл

23:2610.11.2017
(обновлено: 23:28 10.11.2017)
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© Фото : Pirelli Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл и американский рэпер Шон Дидди Комбс в календаре Pirelli 2018Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл и американский рэпер Шон Дидди Комбс в календаре Pirelli 2018
© Фото : Pirelli

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноя — РИА Новости. Знаменитая британская топ-модель Наоми Кэмпбелл считает, что интернет и социальные сети облегчили молодым красивым девушкам путь к славе в модельном бизнесе.

Американский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мишель Обаму пригласили сняться в календаре Pirelli-2018 в качестве модели
"С появлением соцсетей каждая девушка, разместив в них свои фото, может стать знаменитой и прославиться. Мечты многих красивых девушек сбываются, потому что они могут показать себя миру", — рассказала Кэмпбелл журналистам перед официальной презентацией календаря Pirelli-2018, которая пройдет в Нью-Йорке в пятницу вечером.

В качестве модели Кэмпбелл снялась во всемирно известном календаре в четвертый раз. Впервые – в 16-летнем возрасте и обнаженной, согласно изначальной концепции издания.

"Но я была не полностью обнаженной, не разрешила мама. Сейчас концепция календаря несколько поменялась. Не надо полностью раздеваться, чтобы показать свою сексуальность, она – внутри, и в элегантности, и в деталях", — сказала Кэмпбелл.

© Фото : Pirelli Актер, телевизионный персонаж и автор-исполнитель РуПол и американский актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli 2018
© Фото : Pirelli
Актер, телевизионный персонаж и автор-исполнитель РуПол и американский актер, фотомодель Джимон Хонс в календаре Pirelli 2018

В 45-м календаре Pirelli-2018 известный британский фотограф Тим Уокер снял только темнокожих актрис и моделей, в числе которых также голливудская звезда Вупи Голдберг, первый номинированный на "Оскар" уроженец Африки Джимон Хонсу, известный американский рэпер Lil Yachty, гамбийская правозащитница Джаха Дукуре, австралийская модель Даки Тот. Впервые за более чем полувековую историю календаря был выбран единый сюжет — по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американский актер и фотомодель Джимон Хонсу во время презентации нового календаря Pirelli 2018 года. 10 ноября 2017

"Календарь, в котором престижно сняться для любой модели, отражает актуальную повестку дня в мире. Сегодня он показывает, что к национальному вопросу относятся серьезно в нашем бизнесе, именно сейчас такой календарь мог появиться. Он может воодушевить многих людей и дать им надежду, что каждый может стать Алисой", — сказала Кэмпбелл.

Календарь Pirelli впервые был выпущен в 1964 году, его фотографом стал Роберт Фримен, официальный фотограф группы The Beatles. В разные годы для календаря снимались Софи Лорен, Наталья Водянова, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Николь Кидман и другие актрисы и модели первой величины. Календарь выходит ограниченным тиражом не для продажи, распространяется среди "сильных мира сего".

© Фото : Pirelli Австралийская фотомодель Даки Тот в календаре Pirelli 2018
© Фото : Pirelli
Австралийская фотомодель Даки Тот в календаре Pirelli 2018
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