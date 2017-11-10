РИГА, 10 ноя — РИА Новости. Латвийские военные заявили, что обнаружили корабль российского Военно-морского флота вблизи границы страны, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в Twitter.
NATO Allies brief Russian arms control inspectors https://t.co/KOKJWiClSw— NBS (@Latvijas_armija) 10 ноября 2017 г.
"Сегодня в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 17 морских милях от территориальных вод Латвии в Балтийском море НВС идентифицировали корабль поддержки подводных лодок класса "Kashtan" ВМФ России", — сообщают НВС.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.