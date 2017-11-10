Ереван рассчитывает на признание Израилем геноцида армян

ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Ереван ожидает признания Израилем факта геноцида армян начала XX века, заявил глава армянского МИД Эдвард Налбандян.

"Этот вопрос был и остается в повестке нашего диалога. Два народа пережили ужасы геноцида. По мнению многочисленных ученых, политических деятелей, в случае своевременного и полноценного осуждения армянского геноцида, вероятно, можно было бы предотвратить Шоа и другие геноциды. Вот почему мы ожидаем официального признания Израилем геноцида армян", — сказал Налбандян в интервью израильскому общественному телевидению, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

По его словам, все больше людей, выражающих общественное мнение Израиля, в том числе в парламенте, выступают за такое признание. В частности, Налбандян сообщил, что во время встречи с ним председатель Кнессета Юлий Эдельштейн отметил важность признания израильским парламентом армянского геноцида.

В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.