Трамп ушел с приема на саммите АТЭС, так и не поговорив с Путиным

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел из зала, в котором проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до окончания мероприятия и не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Рукопожатие и общая фотография - первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС

Перед ужином лидеры двух стран поприветствовали друг друга рукопожатием на полях саммита во вьетнамском городе Дананг, когда участники мероприятия выстраивались для протокольной фотографии. После церемонии фотографирования они направились на прием, на ужине они сидели недалеко друг от друга, однако, по разные стороны от хозяина саммита — главы Вьетнама. Российский и американский лидеры общались с соседями по столу, но друг с другом так и не поговорили.

Москва и Вашингтон не исключали возможность встречи российского и американского президентов на полях саммита АТЭС в Дананге. В частности, о том, что такая встреча может состояться в пятницу, журналистам в четверг сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Среди возможных тем для обсуждения назывались вопросы, связанные с КНДР, Украиной, конфликтом в Сирии и борьбой с терроризмом.

Позднее в Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина не состоится из-за графика американского лидера. В Кремле заявляли, что от американской стороны поступали "противоречивые сигналы" на эту тему. Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал за разъяснениями "обратиться к американцам", напомнив, что Трамп ранее высказывал желание встретится с Путиным. "Что на это говорят остальные его (Трампа — прим. ред.) "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них", сказал он.

При этом президент США не пришел на два официальных мероприятия в рамках саммита АТЭС, на которых он мог бы увидеться с Путиным. Он пропустил встречу лидеров экономик объединения с членами делового консультативного совета, где его замещал торговый представитель США, а также глав государств АТЭС с лидерами АСЕАН.

Первая и пока единственная личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20 в Гамбурге.