Президент Туниса продлил еще на три месяца режим ЧП в стране

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на три месяца, распоряжение вступит в силу с 12 ноября, говорится в заявлении, опубликованном в Facebook канцелярии главы государства.

"После консультации с главой правительства и председателем палаты представителей президент республики принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории страны еще на три месяца, он вступит в силу 12 ноября", — говорится в заявлении.

Такое решение было принято после истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 12 октября на месяц.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.