Польский суд счел законным засекреченное решение по судьбе Свиридова

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве в пятницу рассмотрел дело российского журналиста Леонида Свиридова и счел законным лишение его статуса долговременного резидента Евросоюза. Польские власти немотивированно отказали журналисту МИА "Россия сегодня" в возможности присутствовать на заседании, суд не стал заслушивать его обращение, а само дело по-прежнему засекречено.

Предсказуемый результат



МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

В пятницу суд рассмотрел законность решения Общепольского управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС. Суду хватило нескольких часов для вынесения решения. Начав рассмотрение после обеда, тем же вечером судья огласил решение.

"Суд отклонил иск", — зачитал свое решение судья Томаш Выковский.

Тем не менее, у журналиста остается право на обжалование этого решения в Высшем административном суде Польши.

Пройдя все судебные инстанции Польши можно также обращаться в Европейский суд по правам человека.

Полная секретность



Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

В этот раз Свиридову и его защите также не дали возможности ознакомиться с обвинениями Агентства внутренней безопасности.

Польский адвокат Ярослав Хелстовский во время судебного заседания отметил, что его клиент "до настоящего времени не ознакомлен с обвинениями в свой адрес". По его мнению, Свиридов имеет право "хотя бы частично ознакомиться с материалами дела".

Также адвокат отметил, что не увидел в решениях судов, куда обращался Свиридов, оспаривая решение Агентства внутренней безопасности, "фактов того, что была проверена доказательная база в отношении его подзащитного".

Истца слушать не стали



Во время пятничного заседания суд не стал заслушивать обращение Свиридова, о чем тот просил через своего адвоката.

В связи с отсутствием на судебном заседании истца из-за немотивированного отказа польских властей адвокат россиянина попросил предоставить возможность зачитать обращение журналиста к суду. Зачитать его была готова польская публицистка Агнешка Волк-Ланевская.

"В связи с тем, что господин Свиридов не может присутствовать, он поручил мне попросить суд дать возможность зачитать его обращение", — сказал адвокат.

Суд, посовещавшись на месте, решил не заслушивать обращение.

Возможность обжаловать



Решение Воеводского административного суда Варшавы, вероятно, будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

"Будем обжаловать, наверное", — сказал адвокат Свиридова. Он пояснил, что окончательное решение примет его подзащитный.

Адвокат пояснил, что жалоба в Высший административный суд Польши может быть подана в 30-дневный срок после получения письменного решения суда.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.