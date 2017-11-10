ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Журналисту МИА "Россия сегодня" Леониду Свиридову до сих пор не дали возможности ознакомиться с обвинениями Агентства внутренней безопасности Польши, заявил адвокат Ярослав Хелстовский во время судебного заседания в пятницу.

Выступая в суде, адвокат отметил, что его клиент "до настоящего времени не ознакомлен с обвинениями в свой адрес". По его мнению, Свиридов имеет право "хотя бы частично ознакомиться с материалами дела".

Также адвокат отметил, что не увидел в решениях судов, куда обращался Свиридов, оспаривая решение Агентства внутренней безопасности, "фактов того, что была проверена доказательная база в отношении его подзащитного".

В пятницу суд рассмотрел законность решения Общепольского управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и счел его законным. Решение Воеводского суда может быть обжаловано в Высшем административном суде Польши.

Вначале в связи с немотивированным отказом польских властей в присутствии Свиридова на судебном заседании его адвокат попросил предоставить возможность зачитать обращение журналиста к суду. Зачитать его была готова польская публицистка Агнешка Волк-Ланевская. Суд не стал заслушивать обращение, а только приобщил его к делу.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.