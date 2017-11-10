Решение суда Польши против Свиридова может быть обжаловано, сообщил адвокат

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Решение воеводского административного суда Варшавы, признавшего законным лишение журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова статуса долговременного резидента ЕС, вероятно будет обжаловано, сообщил журналистам польский адвокат российского журналиста Ярослав Хелстовский.

"Будем обжаловать. Наверное", — сказал адвокат. Он пояснил, что окончательное решение примет его подзащитный.

Адвокат пояснил, что жалоба в Высший административный суд Польши может быть подана в 30-дневный срок после получения письменного решения суда.

В пятницу суд рассмотрел решение Общепольского Управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и счел его законным.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ — письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.