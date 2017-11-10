Следствие выясняет мотивы водителя, сбившего пешеходов во Франции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следствию предстоит установить мотивы водителя, который ранее совершил наезд на пешеходов под Тулузой, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

"Выражаю поддержку молодым людям, пострадавшим в Бланьяке, спасатели сразу оказали им необходимую помощь. Приветствую оперативность национальной полиции, которая задержала водителя. Именно следствию предстоит установить характер его действий", — написал Коллон в своем Twitter.

Ранее три китайских студента пострадали при наезде автомобиля на пешеходов перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Один студент находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля, 28-летний молодой человек, задержан. По словам прокурора Тулузы Пьера Ива Куйо, задержанный не оказывал сопротивления при задержании, а также заявил, что совершил наезд намеренно.

Задержанный, предположительно, страдает шизофренией. Он имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками, и несколько раз сидел в тюрьме, в том числе в психиатрическом отделении. Однако задержанный не обладает статусом "fiché S", то есть не представляет угрозу национальной безопасности.

Телеканал BFMTV сообщает, что пока полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление.