Следствие выясняет мотивы водителя, сбившего пешеходов во Франции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следствию предстоит установить мотивы водителя, который ранее совершил наезд на пешеходов под Тулузой, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.
Ранее три китайских студента пострадали при наезде автомобиля на пешеходов перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Один студент находится в тяжелом состоянии.
Водитель автомобиля, 28-летний молодой человек, задержан. По словам прокурора Тулузы Пьера Ива Куйо, задержанный не оказывал сопротивления при задержании, а также заявил, что совершил наезд намеренно.
Задержанный, предположительно, страдает шизофренией. Он имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками, и несколько раз сидел в тюрьме, в том числе в психиатрическом отделении. Однако задержанный не обладает статусом "fiché S", то есть не представляет угрозу национальной безопасности.
Телеканал BFMTV сообщает, что пока полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление.