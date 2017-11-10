Дипломаты рассказали, как НАТО оказала себе "медвежью услугу" в Афганистане

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости. Североатлантический альянс оказал самому себе "медвежью услугу", заморозив сотрудничество с Россией в Афганистане, сообщило в пятницу посольство России в Великобритании в своем аккаунте в Twitter.

"Несмотря на то, что альянс НАТО оказал сам себе "медвежью услугу", заморозив сотрудничество с Россией по Афганистану, Москва помогает Кабулу в двустороннем порядке поставками оружия и обучением военнослужащих", — сказано в сообщении.

В апреле 2014 года организация НАТО на фоне ситуации вокруг Украины решила приостановить все контакты с российскими представителями ниже уровня послов. Постпред РФ Александр Грушко ранее заявлял, что в связи с решением НАТО о прекращении работы совета на уровне военных представителей и рабочих групп в рамках Совета Россия — НАТО "перекрыты возможности для системного диалога по вопросам предотвращения опасных военных инцидентов".