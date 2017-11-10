Польский суд счел законным лишение Свиридова статуса резидента ЕС

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве счел законным лишение журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова статуса долговременного резидента ЕС, причины этого по-прежнему не раскрываются, несмотря на многочисленные требования рассекретить материалы дела и объяснить доводы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу суд рассмотрел законность решения Общепольского управления по делам иностранцев о лишении Свиридова статуса долговременного резидента ЕС и счел его законным.

"Суд отклонил иск", — зачитал свое решение судья Томаш Выковский. Решение данного суда не окончательное и может быть обжаловано в Высший воеводский суд Польши.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.