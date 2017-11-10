Польский суд счел законным лишение Свиридова статуса резидента ЕС

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве счел законным лишение журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова статуса долговременного резидента ЕС, причины этого по-прежнему не раскрываются, несмотря на многочисленные требования рассекретить материалы дела и объяснить доводы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд отклонил иск", — зачитал свое решение судья Томаш Выковский. Решение данного суда не окончательное и может быть обжаловано в Высший воеводский суд Польши.
МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.