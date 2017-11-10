Посольство РФ раскритиковало El País за "фейк" о "руке России" в Каталонии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посольство России осуждает утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии", говорится в заявлении посольства.

"Нас не перестает удивлять, что некоторые испанские СМИ раздувают пузырь о предполагаемой "руке России" в Каталонии. Они не помогают читателю увидеть настоящее происхождение, а также возможные пути решения проблем в этом автономном сообществе", — говорится в заявлении посольства.

В тексте сообщения посольства говорится, что "в России, как и в Испании, журналисты могут свободно выражать свое мнение, но наша культура журналистики не позволяет пропагандировать фейковые новости". Посольство подмечает "парадокс", который заключается в том, что "они пытаются заклеймить российские СМИ как "проправительственные" и когда они выражают официальную позицию, и когда представляют различные взгляды".

В качестве примера посольство приводит случай, когда "для того, чтобы раскрыть великий заговор России", испанские СМИ привели слова "молдавского политика, представленного, как московского агента и "ведущего" российского телевидения, некого господина Voskresnoe Vremya, что в действительности переводится с русского как "воскресное время". "И это аргументы", — с иронией добавили в посольстве.

В посольстве также удивились тому, что "требование администрации США зарегистрировать телеканал RT в Америке как иностранного агента вызывает аплодисменты". "Где же беспокойство в отношении свободы прессы? Браво, товарищи в El Pais", — говорится в сообщении.

За последнее время в газете El País появилась целая серия статей по поводу якобы необъективного освещения российскими СМИ ситуации в Каталонии и поддержке сепаратистов "русскими хакерами".

Ранее российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.