Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинцев, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере, будут арестовывать и расстреливать, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Его выступление опубликовал украинский "5 канал" на YouTube.

Турчинов выразил убеждение, что все его сограждане, сотрудничающие с "агрессором" (Россией – прим. ред.), должны "сидеть за решеткой". Впрочем, он сразу уточнил, что наказанием может быть и расстрел.

"Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет", — подчеркнул секретарь СНБО.

Это не первое подобное высказывание Турчинова. Ранее он заявил, что в случае признания России "страной-агрессором", туда смогут ездить "только разведчики и шпионы". Кроме того, он пригрозил создать беспилотник, который будет отслеживать всю территорию страны вплоть до Камчатки.

Представители украинских властей периодически обвиняют Россию в "агрессивных" действиях и вмешательстве во внутренние дела государства. Москва не раз отвергала эти обвинения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.