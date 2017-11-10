Эксперт объяснил, почему пока не состоялась встреча Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не состоялась из-за обычного несовпадения графиков двух лидеров, и в этом не следует искать подоплеку, считает вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Расмуссен.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа может состояться в пятницу во Вьетнаме, однако в официальных графиках она не значилась. Представители США подчеркивали, что были бы готовы на переговоры только в том случае, если они приведут к конкретным результатам.

"Судя по всему, графики Трампа и Путина не совпали для проведения официальной встречи", — сказал в пятницу РИА Новости Расмуссен, также напомнив, что официального объявления о переговорах не было.

Вместе с тем он подчеркнул, что у обеих сторон есть много поводов для обсуждения. По его мнению, наиболее важной является опасная ситуация вокруг КНДР, которая может оказать влияние на Корейский полуостров и на весь регион. Кроме того, уверен эксперт, немедленного обсуждения и сотрудничества требует ситуация на Ближнем Востоке.

Причем, на его взгляд, это касается не только Сирии и борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в рФ), но и недавних событий, связанных с Саудовской Аравией, Ливаном и Йеменом.

Наряду с этим, считает Расмуссен, обсуждения требует эпидемия русофобии в США. Кроме того, по его словам, "похоже, Трамп заинтересован в обсуждении торговли, и это могло бы быть выгодно для американских компаний".

"В любом случае, официальные переговоры или встреча "на полях" состоятся, это будет очень полезно в свете опасной ситуации в Азии и на Ближнем Востоке. Эта ситуация требует сотрудничества и диалога таких ключевых игроков, как США и Россия", — сказал Расмуссен.