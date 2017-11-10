Генсек ООН проведет саммит по изменению климата в сентябре 2019 года

ООН, 10 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет саммит по вопросам изменения климата в сентябре 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"В сентябре 2019 года я созову климатический саммит, чтобы мобилизовать политические и экономические силы на самом высоком уровне", — заявил Гутерреш.

Генсек ООН 15 ноября выступит на конференции высокого уровня по климату в Бонне. Накануне поездки глава всемирной организации обратил внимание на данные Всемирной метеорологической организации о том, что концентрация углекислого газа в атмосфере сегодня находится на самом высоком уровне за последние 800 тысяч лет. Гутерреш отметил, что согласно докладу Программы ООН в области окружающей среды, "к 2020 году уровень парниковых газов будет настолько высок, что будет крайне сложно выполнить парижское соглашение к 2030 году".

"Эти сообщения посылают четкие сигналы о том, что нам нужно активизировать действия в области климата и поставить более амбициозные цели", — заявил генсек ООН.

Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, основная цель которой — наметить конкретные шаги по выполнению Парижского соглашения, открылась в немецком Бонне в понедельник.

В двадцать третьей сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-23) примут участие около 25 тысяч человек из 197 стран — представители политики, гражданского общества, экономики, науки и промышленности. Сессия продлится до 17 ноября и обещает стать площадкой для порядка 400 мероприятий.

В Германию генсек ООН приедет с Филиппин, где он будет находиться 13-14 ноября для участия в саммите АСЕАН-ООН. Из Бонна Гутерреш отправится в Лондон, где выступит с речью о борьбе с терроризмом.