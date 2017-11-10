Клинцевич прокомментировал отказ США от встречи Трампа и Путина на АТЭС

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Отказ американской стороны от полноценной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС — это плохой знак, означающий продолжение политики Вашингтона по нагнетанию напряжённости в отношениях с Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если полноценная встреча президентов двух стран на полях саммита АТЭС действительно не состоится, то это с почти 100-процентной вероятностью будет означать, что бездумная политика США по нагнетанию напряженности там, где это только возможно, продолжится. В любом случае отказ американской стороны от полноценной встречи на высшем уровне — это плохой знак", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Он назвал "несерьезными" ссылки на плотный график главы Белого дома.

"Или линия на ухудшение российско-американских отношений стала в США практически безальтернативной. Или Дональду Трампу нечего предложить ни по Сирии, ни по Украине, ни по КНДР, ни по проблемам безопасности в Европе. А скорее всего — и то, и другое", — считает сенатор.

Отдельной встречи Путина и Трампа пока не состоялось, несмотря на готовность Москвы и желание самого американского президента. У Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.