В Берлине появилась гигантский монумент, изображающий "автобусы из Алеппо"

БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Скульптура немецкого художника сирийского происхождения Манафа Халбуни "Монумент", выполненная в виде нескольких полуразрушенных автобусов в натуральную величину, установлена в пятницу в центре Берлина возле Бранденбургских ворот.

Как заявил автор произведения, это аналогия с автобусами из сирийского города Алеппо, за которыми укрывались от обстрелов местные жители.

Скульптура является экспонатом третьего берлинского салона искусств, который организовал берлинский театр имени Максима Горького. Ранее она была в течение двух месяцев выставлена в Дрездене возле церкви Фрауэнкирхе — символа катастрофических по своим последствиям бомбардировок, осуществленных ВВС Великобритании и США в феврале 1945 года. В результате воздушных атак погибли более 25 тысяч человек, около половины зданий в городе было разрушено, в том числе и одна из самых известных лютеранских церквей Фрауэнкирхе. Она была восстановлена благодаря широкомасштабной акции по сбору средств, объявленной после объединения Германии, и торжественно открыта вновь в 2005 году.

По данным немецкого агентства DPA, представители правых партий и общественных движений в Дрездене выражали протест против размещения "Монумента" возле Фрауэнкирхе, так как считали, что он уродует классический облик здания и площади. Халбуни заявил, что его произведение — это памятник против войны и террора.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.