Силовики 80 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (116)

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 80 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики почти 1,5 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 80 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 1445 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, танков, БМП, гранатометов различных типов, стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 34, а по выпущенным боеприпасам интенсивность практически не изменилась", — добавил Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что 8 ноября в результате обстрела подконтрольного ЛНР населенного пункта Пришиб было повреждено пять жилых домов, один человек получил ранение.