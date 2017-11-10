США поддерживают и уважают суверенитет Ливана, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предостерег внешние и внутренние силы от любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Ливана.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и независимость Ливана и его политических институтов. США настоятельно призывают все стороны как внутри Ливана, так и за его пределами уважать целостность и независимость законных национальных учреждений Ливана, включая правительство Ливана и ливанские вооруженные силы. Мы уважаем премьер-министра Ливана Саада Харири как сильного партнера Соединенных Штатов", — говорится опубликованном госдепом в заявлении Тиллерсона, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Соединенные Штаты поддерживают стабильность Ливана и выступают против любых действий, которые могут угрожать этой стабильности. В Ливане нет места или роли для любых иностранных сил, ополченцев или вооруженных элементов, кроме законных сил безопасности ливанского государства, которые должны быть признаны в качестве единственного оплота безопасности в Ливане", — добавил он.

По словам Тиллерсона, США "предостерегают любую сторону в Ливане или за ее пределами от использования Ливана в качестве места для разрешения конфликтов или от действий, способствующих нестабильности в этой стране".

В минувшую субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.