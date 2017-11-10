Порошенко прокомментировал введение закона об образовании на Украине

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что будет найден компромисс с европейскими партнерами по закону об образовании.

"Очень важная реформа образования, которая имеет на самом деле две составляющие: первое — переход к интерактивному образованию… и вторая не менее важная составляющая — через реформу образования мы защищаем украинский язык. И у всех украинских детей будет доступ к обучению на украинском языке. Не нарушая и не трогая язык национальных меньшинств", — сказал Порошенко на заседании Национального совета реформ в пятницу, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"И мне, несмотря на очень интенсивные переговоры с нашими европейскими коллегами и соседями, где мы, уверен, найдем компромисс, мне было приятно (видеть — ред.), как объединилось наше общество вокруг этого и вокруг образовательной реформы", — добавил он.

В конце сентября Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.