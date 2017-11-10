Костин: США настояли на изъятии из документов АТЭС ряда позиций по торговле

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Вашингтон настоял на изъятии из итоговых документов саммита АТЭС ряда позиций, касающихся торговли США со странами региона, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Трамп (на Саммите глав компаний АТЭС в пятницу — ред.) резко достаточно высказался и негативно о той ситуации, которая сложилась в торговле США со странами в регионе… Это, конечно, было сильным диссонансом с выступлением (лидера КНР) Си Цзиньпина… Из итоговых документов саммита будет многое изъято именно по настоянию США", — сказал Костин.

"Главная интрига АТЭС в том, что противоречия обострились гораздо сильнее, чем до этого", — добавил глава ВТБ.