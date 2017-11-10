Эрдоган раскритиковал европейские страны за запрет хиджаба

АНКАРА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с критикой в отношении европейских стран, где введен запрет на ношение хиджаба мусульманками.

"Самые самыми большими жертвами печальной картины на Западе являются женщины. Запреты на ношение хиджаба все более распространяются в европейских странах. Тем самым там пытаются помешать участию мусульманок в общественной жизни. Утверждения о том, что они должны сидеть дома, распространяются как вирус", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед женщинами-предпринимательницами из мусульманских стран.

По его словам, сегодня в большинстве европейских стран ограничивают трудоустройство и обучение женщин в хиджабах.

"В странах, которые при любой возможности любят учить Турцию демократии, аплодируют нарушению элементарных прав человека. Турция является одной из немногих стран, которые обращают внимание на эту несправедливость и двойные стандарты", — утверждает турецкий лидер.