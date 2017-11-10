Сооснователь Facebook признал, что соцсети вредят мозгам

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сооснователь и экс-президент компании Facebook Шон Паркер заявил, что соцсеть создавалась для того, чтобы забрать у человека как можно больше его внимания и свободного времени.

"Это означало, что нам нужно было дать пользователю что-то вроде небольшого заряда дофамина от лайков, комментариев к фотографиям. Вы потребляете все больше и больше контента, получаете больше лайков и отликов — это как замкнутый круг", — сказал Паркер в интервью порталу Axios.

По его словам, разработчикам удалось найти "уязвимость в психологии человека".

"Это буквально меняет отношение человека к обществу, к другим людям. Может быть, даже причудливым образом влияет на продуктивность. Одному богу известно, что они (социальные сети — прим.ред.) делают с мозгами наших детей", — добавил Паркер.

Соцсеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Основатель Napster Шон Паркер стал первым президентом компании, но покинул ее в 2005 году. Сейчас компанией руководит Цукерберг, который совмещает должности исполнительного директора и председателя совета директоров.