Референдум о независимости Страны басков пока невозможен, заявили в регионе

МАДРИД, 10 ноя — РИА Новости, Елена Шестернина. Проведение референдума о независимости Страны басков, аналогичного тому, который состоялся в Каталонии, на данном этапе невозможно, заявила РИА Новости глава фракции левой партии EH Bildu парламента автономного сообщества Маддален Ириарте (Maddalen Iriarte). EH Bildu — крайне левая партия, выступающая за независимость Страны басков от Испании, вторая политическая сила в регионе, у нее 18 мест в региональном парламенте из 75.

И так 500 лет

"Сейчас проведение референдума невозможно. Мы видели ответ Испанского государства в Каталонии, и, похоже, власти страны не извлекли урок из каталонской проблемы. Испания должна научиться проводить согласованные референдумы, как это делают другие европейские страны в XXI веке", — говорит Ириарте.

Согласно испанской конституции вопросы об отделении того или иного автономного сообществе можно ставить только, если референдум проводится на всей территории страны. Однако конституционную реформу Ириарте считает маловероятной.

"После событий в Каталонии отношение правительства Народной партии (НП), а также всех политических партий, которые поддержали НП в вопросе применения 155-й статьи конституции (это позволило ввести прямое правление центральных властей в Каталонии – ред.), это очевидно. Для этих партий (НП, соцпартия и "Граждане" — ред.) главное — единство Испании, их волнует только это и больше ничего. И так уже на протяжении пятисот лет. Они не смогли эволюционировать и начать понимать демократию по-другому. Их не волнует, что гражданское общество может думать по-иному, их не волнует, что в других европейских странах это допустимо", — высказала свое мнение представитель левых баскских националистов.

Независимость и референдум — разные вещи

Согласно различным опросам, независимость Страны басков поддерживают от 16% до 25% населения автономного сообщества, расположенного на северо-востоке страны, где живут 2,2 миллиона человек. Согласно опросу Deustobarómetro, проведенному Университетом Деусто, за независимость выступают 16,9% опрошенных.

При этом независимость Каталонии баски поддерживают более охотно: "за" — 31% опрошенных. А вот проведение референдума о статусе Страны басков — согласованного с центральными властями — поддерживают 42% населения.

Ириарте признает, что на сегодняшний день идея создания независимого государства в Стране басков не пользуется абсолютной поддержкой жителей региона. Однако призывает власти обратить внимание на поддержку проведения референдума.

"Сейчас важна не столько независимость, сколько наличие права решать. Поддержка независимости — одно, поддержка права решать — иное. Сейчас три партии — правящая в Стране басков Баскская националистическая партия, третья политическая сила Elkarrekin Podemos и наша партия, главная оппозиционная сила в Стране басков, — защищают право решать, а мы составляем 75% баскского парламента. Мы считаем, что наше предложение — самое демократическое из всех возможных, поскольку это даст возможность гражданам выбирать", — полагает лидер фракции.

По мнению политика, должны быть созданы условия, "чтобы все мнения можно было защищать на равных", а "равных возможностей для защиты идеи независимости нет, это стало очевидно на примере Каталонии".

Ириарте считает, что осуществление цели партии — объединение Баскских земель (Euskal Herria, входят испанская Страна басков, Наварра и французская Страна басков) в единое независимое государство можно начать с проведения "референдума в испанской Стране басков наподобие того, который прошел в Шотландии".

"Необходимо, чтобы уважали желание жителей части Страны басков, которая называется автономное сообщество басков. Другой вопрос, как мы наблюдаем на примере Каталонии, Испанское государство не намерено идти этим путем. Оно жестоко отвечает на решения большой части каталонского народа, так что это будет непросто. В XXI веке граждане должны иметь право определять свое будущее, в этом, как мы понимаем, заключается демократия", — сказала политик.

Новый путь Каталонии

Она считает легальным прошедший в Каталонии 1 октября референдум о независимости, который был признан несоответствующим Основному закону Конституционным судом. "Я считаю, что в Каталонии прошел законный референдум, результаты которого должны быть признаны и который должен иметь соответствующие последствия", — заявила политик.

"Каталония продемонстрировала, что можно идти по новому пути, что можно провести референдум, что можно проголосовать. И многие баски убедились, что такой путь существует, что надо искать возможности, чтобы они сами принимали решения относительно своего будущего в важных вопросах", — сказала Ириарте.

При этом она не считает провозглашение независимости в Каталонии провалом. "Парламент Каталонии положил начало процессу создания государства, приняв закон о референдуме. Этот путь (провозглашения независимости — ред.) непрямой и непростой, надо продолжать двигаться по пути обретения независимости, это не вопрос двух дней. Этот процесс не завершится и в течение двух месяцев, но уверена, что шаги, которые были предприняты в Каталонии, рано или поздно завершатся итогом, который мы все увидим", — сказала Ириарте.

Правительство "в изгнании"

Тот факт, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и ряд других членов его кабинета решили отправиться в Брюссель, она считает "умным шагом, учитывая реакцию Испанского государства". "По крайней мере часть правительства Каталонии может выполнять свои функции, пусть даже в изгнании. Это происходит не впервые", — напомнила она.

Политик также обвинила испанскую монархию в поддержке применения 155-й статьи Основного закона, по ее мнению, глава государства Фелипе VI "вышел за рамки, которые определяет ему испанская конституция".

Выступая на церемонии вручения премий Принцессы Астурийской 20 октября глава государства призвал отстаивать демократические принципы и соблюдать конституцию в связи с кризисом в Каталонии. Фелипе VI заявил, что "Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории" при помощи законных демократических институтов. Таким образом, глава государства, по сути, высказался за применение 155-й статьи конституции, что дало возможность ввести прямое правление Мадрида в Каталонии.

Кроме того, политик раскритиковала позицию Европейского союза, который предпочел не вмешиваться в острейший за последние четыре десятилетия кризис в Испании. "ЕС в подобных процессах видит угрозу своему статус-кво", — считает политик. При этом Ириарте выразила надежду, что ЕС в дальнейшем примет "более активное участие" в отношении судьбы бывшего каталонского руководства и "будут найдены иные решения, чем тюрьма".

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.