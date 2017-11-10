В пригороде Парижа прошла акция против "пятничного намаза на улице"

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Акция протеста против "незаконной молитвы мусульман", которую верующие проводят на улице после закрытия молельного зала под Парижем, прошла в пригороде французской столицы Клиши, шествие возглавили чиновники и мэры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В марте мэрия коммуны Клиши-ля-Гаренн закрыла местный молельный зал, после чего мусульмане в знак протеста начали проводить пятничный намаз на улице.

В четверг мэр Клиши Реми Мюзо призвал государство обратить внимание на "незаконные собрания, которые более восьми месяцев проходят каждую пятницу у здания муниципалитета Клиши". Мюзо пригласил мэров и чиновников 10 ноября принять участие в "шествии в защиту светской республики и государства права". Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс также присоединилась к акции протеста.

Des habitants ont manifesté contre les prières de rue à Clichy-la-Garenne..#Islamisation pic.twitter.com/IjcH1AGyZk



Enfin ds gens qui réagissent contre ceux qui piétinent l ordre et la laïcité et pdt ce tps Macron fait le beau à l étranger et Collomb et dépassé — Sury'S (@Anevic631) 10 ноября 2017 г.

Участники демонстрации несли транспарант с надписью: "Остановите незаконную молитву на улице" и пели "Марсельезу". В непосредственной близости от поющих французский гимн демонстрантов мусульмане коммуны проводили традиционный пятничный намаз.

По словам Пекресс, целью шествия было привлечь внимание государства к проблеме, с которой столкнулись местные власти и верующие. "Очень долго господин мэр пытался найти решение этой проблемы, но пока его нет. Необходимо больше жесткости. И именно это мы просим у государства", — заключила политик в ходе демонстрации.

В свою очередь представители мусульманской общины обвинили мэра в нежелании решать проблемы верующих и прислушиваться к их пожеланиям.

Демонстрация прошла мирно, столкновений и беспорядков не зафиксировано.