В пригороде Парижа прошла акция против "пятничного намаза на улице"

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Акция протеста против "незаконной молитвы мусульман", которую верующие проводят на улице после закрытия молельного зала под Парижем, прошла в пригороде французской столицы Клиши, шествие возглавили чиновники и мэры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В марте мэрия коммуны Клиши-ля-Гаренн закрыла местный молельный зал, после чего мусульмане в знак протеста начали проводить пятничный намаз на улице.
В четверг мэр Клиши Реми Мюзо призвал государство обратить внимание на "незаконные собрания, которые более восьми месяцев проходят каждую пятницу у здания муниципалитета Клиши". Мюзо пригласил мэров и чиновников 10 ноября принять участие в "шествии в защиту светской республики и государства права". Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс также присоединилась к акции протеста.
Des habitants ont manifesté contre les prières de rue à Clichy-la-Garenne..#Islamisation pic.twitter.com/IjcH1AGyZk— Sury'S (@Anevic631) 10 ноября 2017 г.
Enfin ds gens qui réagissent contre ceux qui piétinent l ordre et la laïcité et pdt ce tps Macron fait le beau à l étranger et Collomb et dépassé
Участники демонстрации несли транспарант с надписью: "Остановите незаконную молитву на улице" и пели "Марсельезу". В непосредственной близости от поющих французский гимн демонстрантов мусульмане коммуны проводили традиционный пятничный намаз.
В свою очередь представители мусульманской общины обвинили мэра в нежелании решать проблемы верующих и прислушиваться к их пожеланиям.
Демонстрация прошла мирно, столкновений и беспорядков не зафиксировано.