Генсек ООН в связи с ситуацией в Ливане предостерег от нового конфликта

ООН, 10 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в связи с ситуацией в Ливане предостерег от возникновения нового конфликта в регионе и заявил, что находится на связи с властями Ливана и Саудовской Аравии и другими представителями региона.

"Этот вопрос нас очень беспокоит. Мы хотим, чтобы в Ливане сохранялся мир. Крайне важно, чтобы в регионе не возник новый конфликт, это приведет к разрушительным последствиям. В то же время важно сохранять единство и стабильность Ливана и функционирование институтов власти", — сказал генсек ООН журналистам в пятницу.

Гутерреш сообщил, что за последние дни "проводил очень интенсивные контакты на разных политических и дипломатических уровнях, в первую очередь, с Саудовской Аравией и Ливаном, с некоторыми другими странами региона и теми, кто имеет влияние в регионе".

В минувшую субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.

Ранее власти Саудовской Аравии попросили подданных королевства покинуть Ливан, сославшись на текущую обстановку в стране.