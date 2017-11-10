Генсек ООН в связи с ситуацией в Ливане предостерег от нового конфликта

ООН, 10 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в связи с ситуацией в Ливане предостерег от возникновения нового конфликта в регионе и заявил, что находится на связи с властями Ливана и Саудовской Аравии и другими представителями региона.
"Этот вопрос нас очень беспокоит. Мы хотим, чтобы в Ливане сохранялся мир. Крайне важно, чтобы в регионе не возник новый конфликт, это приведет к разрушительным последствиям. В то же время важно сохранять единство и стабильность Ливана и функционирование институтов власти", — сказал генсек ООН журналистам в пятницу.
Гутерреш сообщил, что за последние дни "проводил очень интенсивные контакты на разных политических и дипломатических уровнях, в первую очередь, с Саудовской Аравией и Ливаном, с некоторыми другими странами региона и теми, кто имеет влияние в регионе".
Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.
Ранее власти Саудовской Аравии попросили подданных королевства покинуть Ливан, сославшись на текущую обстановку в стране.