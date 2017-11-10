В Латвии приостановили сбор подписей за свободный выбор языка обучения

РИГА, 10 ноя – РИА Новости. Сбор подписей за инициативу Латвийской ассоциации поддержки школ с русским языком обучения о свободном выборе языка образования на портале общественных инициатив Manabalss.lv приостановлен.

"Данная инициатива противоречит конституции Латвии. Поэтому сбор подписей пока приостановлен и начаты дополнительные консультации с юристами. Возможно, авторы инициативы должны будут внести в нее поправки", — говорится в пресс-релизе редакции портала, распространенном в пятницу.

В инициативе ассоциация призывает принять закон о свободном выборе языка обучения в школах нацменьшинств. По мнению организации, учиться на языке меньшинства можно, если на это имеется достаточный спрос. Решение должен принимать совет школы.

В настоящий момент на портале Manabalss.lv идет сбор подписей за сохранение билингвального образования. За это уже подписались более 10 тысяч человек. Одновременно идет сбор подписей и за "искоренение билингвального обучения" в латвийских школах.

Приостановленная инициатива была создана 8 ноября и стала третьей по данной теме.

Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.