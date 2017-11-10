"Хезболлах" обвинила Эр-Рияд в подталкивании Израиля к нападению на Ливан

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что ливанское движение располагает информацией о требовании Саудовской Аравии к Израилю атаковать Ливан.
Насрулла, отметил, что согласно полученной информации в Израиле на сегодняшний день обсуждается предложение Эр-Рияда. "Мы сомневаемся, что Израиль пойдет войной на Ливан, так как знает высокую цену этой войне… Израиль не думает, что мы боимся или в замешательстве, мы готовы к противостоянию", — сказал Насрулла.
Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.