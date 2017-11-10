Полиция в Дубае установила рекорд по толканию пассажирского самолета

ДУБАЙ, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Дубая установила рекорд, протащив на сто метров вперёд аэробус A380 в рамках фестиваля здорового образа жизни, сообщает издание The National.

При этом, пятьдесят шесть полицейских установили рекорд Книги Гиннеса.

Полиция Дубая побила ранее установленный в Гонконге рекорд, когда 100 человек тянули на себе самолёт весом 218 тонн и прошли таким образом также 100 метров. Видео и фото нового рекорда появились в интернете.

В Дубае проходит фестиваль здорового образа жизни Dubai Fitness Challenge, в рамках которого проводятся спортивные мероприятия и соревнования.