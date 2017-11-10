Ирак и Иран подписали соглашение по экспорту нефти из провинции Киркук

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ирак и Иран подписали принципиальное соглашение об экспорте иракской нефти с нефтяных месторождений провинции Киркук в Иран в размере 30-60 тысяч баррелей ежедневно, сообщил в пятницу министр нефти Ирака Джабар аль-Лаиби.

"Это соглашение предоставляет дополнительный пункт экспорта для Ирака, который поможет сбыту киркукской нефти, достижению экономической пользы для Ирака, не говоря уже об укреплении экономических отношений с соседними странами", — заявил аль-Лаиби, который также отметил, что это первоначальное соглашение и за ним в скором времени последует подписание окончательного контракта с Ираном.

Как говорится в заявлении министерства нефти Ирака, документ, подписанный в Багдаде иракской государственной нефтяной компанией State Oil Marketing Organization (SOMO) и представителями Ирана, предусматривает "транспортировку иракской стороной упомянутого количества (нефти) на грузовых автомобилях до общего с иранской стороной пограничного пункта возле провинции Керманшах, а иранская сторона выполняет прием того же самого количества (нефти) на границе на юге Ирака".

Министерство нефти также сообщило, что Ирак планирует создать новые нефтяные стратегические проекты для укрепления экономического сотрудничества с соседними государствами, среди которых Турция, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия и Сирия.

Во вторник сообщалось, что рабочая группа министерства нефти Ирака в провинции Киркук подготавливает месторождения и нефтеперерабатывающие предприятия к возобновлению работы.

Иракские федеральные силы в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Иракские военные вернули под контроль и спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.