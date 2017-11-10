Дутерте рассказал, когда впервые убил человека

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте совершил первое убийство в подростковом возрасте. Об этом он заявил в ходе выступления во вьетнамском городе Дананг, сообщает Sputnik.

"В шестнадцать лет я уже убил человека", — сказал он, добавив, что сделал это ножом во время драки. Заявление Дутерте прозвучало во время его речи перед местными жителями в Дананге, куда филиппинский лидер прибыл для участия в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Избранный на пост президента Филиппин в мае 2016 года Родриго Дутерте начал полномасштабную борьбу с наркоманами и наркоторговцами, в ходе которой правоохранителями были убиты тысячи человек. В декабре прошлого года он заявлял, что в бытность мэром города Давао лично патрулировал улицы и совершал убийства подозреваемых в совершении преступлений.