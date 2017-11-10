Савченко поинтересовалась, зачем Киеву летальное оружие в Донбассе

Народный депутат Надежда Савченко выступила против введения миротворческих сил в Донбасс и предоставления Киеву летального оружия. Об этом сообщает "Украина.ру".

Политик считает миротворческую миссию лишь полумерой и сомневается в ее эффективности.

"Я не поддерживаю саму философию миротворцев, потому что есть много примеров, когда международные конфликты затягивались, замораживались именно после введения миротворцев", — заявила она.

По мнению парламентария, одновременно обсуждать такие вопросы, как миротворческий контингент и летальное оружие, — это как минимум странно.

"Если это автоматы и пистолеты, которыми будут пользоваться миротворцы для наведения порядка, это один вопрос. Если это тяжелое вооружение, то для каких целей? Что украинская власть собирается с ним делать?" — спрашивает Савченко.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатические источники о том, что США намерены разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев. По словам Владимира Путина, российская сторона поддерживает эту идею, однако, речь может идти лишь о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться только на линии разграничения.

В опубликованном проекте оборонного бюджета конгресс США выделил 350 миллионов долларов на военную помощь Киеву. По сообщениям американских СМИ, данный проект разрешает предоставление украинским властям "летальных оборонительных вооружений". Однако представитель Белого дома Майкл Энтон опроверг принципиальное согласие США на поставки Украине летального оружия.