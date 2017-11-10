У Испании нет данных о вмешательстве России в ситуацию в Каталонии

МАДРИД, 10 ноя – РИА Новости. Испанское правительство не имеет данных о возможном вмешательстве российских властей в ситуацию с Каталонией, однако утверждает, что часть сообщений в социальных сетях в поддержку сепаратистов распространялось с территории России, заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

"То, что достоверно знает правительство, что многие сообщения через социальные сети происходят с российской территории. И хочу обратить внимание на выражение с "российской территории". Это не обязательно означает, что мы утверждаем, что это российское правительство. Поэтому здесь надо быть острожными. Надо четко понимать, каково происхождение – часть идет с российской территории, часть с других территорий, даже с территорий ЕС. Это в настоящее время расследуется", — заявила Коспедаль на пресс-конференции по итогам заседания испанского кабинета министров.

При этом официальный представитель правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго сообщил, что эта тема будет обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет в понедельник в Брюсселе.

"Эти упомянутые страны вмешались в выборы в США. Это серьезная тема, демократия должна противостоять новым технологиям, которые также могут использоваться в негативных целях. Речь идет о возможном нападении на демократию в Европе. Думаем, что ответ должен быть европейским. Эта тема будет обсуждаться на встрече в следующий понедельник в Брюсселе. Глава МИД будет выступать по этому поводу", — заявил де Виго.

Он добавил, что "недопустимо, чтобы "внешние силы" "влияли на конституционный порядок", при этом де Виго признал, что испанское правительство не знает, что это за "силы". "Технологии не имеют границ, это должно решаться на европейском уровне", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Ранее российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.