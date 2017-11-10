В ДНР с начала года из-за обстрелов произошло почти 200 пожаров

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Почти 200 пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в этом году, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ДНР.

"С начала года в результате попадания взрывоопасных предметов в Донецкой народной республике произошло 176 пожаров", — сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что под обстрел попадали и спасатели, которые выезжали на тушение.

"Нередко огонь по спасателям велся целенаправленно. Так, в августе в момент тушения пожара в Петровском районе Донецка по сотрудникам МЧС был открыт огонь. Погиб начальник караула третьей пожарно-спасательной части Донецка, ранения получили два пожарных", — добавили в ведомстве.