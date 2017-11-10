САМАРКАНД, 10 ноя – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) в 2019 году примет новую стратегию отношений с Центральной Азией, проблема безопасности займет одно из главных мест, сообщила журналистам в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Федерика Могерини.
"Мы решили обновить приверженность поддержке региона, и мы начали обмениваться мнениями по приоритетам нашей следующей стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, и мы примем ее в течение последующих 18 месяцев", — сообщила Могерини по итогам министерской конференции.
Вице-президент ЕК сообщила, что стороны начали прорабатывать направления сотрудничества, "начиная с темы безопасности, в частности, проблемы радикализации и ситуации в Афганистане, которая также является приоритетной в сфере безопасности". По ее словам, направления новой стратегии также включают противодействие незаконной миграции и расширение торгово-экономического сотрудничества.
"Самое главное, мы сегодня осознаем и понимаем наличие здесь общих интересов, несмотря на определенную дистанцию, безопасность в этом регионе имеет важное значение как для Европы, так и для государств Центральной Азии", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
По его оценке министерская встреча впервые была столь плодотворной и результативной. "Этому способствовала выработка первой стратегия ЕС для Центральной Азии десять лет назад, которая заложила прочный фундамент долгосрочного партнерства и привела к значительному укреплению отношений между ЕС и пятью государствами региона", — добавил глава МИД Узбекистана.