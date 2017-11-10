САМАРКАНД, 10 ноя – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) в 2019 году примет новую стратегию отношений с Центральной Азией, проблема безопасности займет одно из главных мест, сообщила журналистам в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Федерика Могерини.

В пятницу в Самарканде состоялась 13-я ежегодная встреча министров "Европейский союз — Центральная Азия". На встрече Могерини и глав МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана были рассмотрены вопросы сотрудничества ЕС и стран региона. Могерини сегодня также приняла участие в международной конференции по проблемам обеспечения безопасности в Центральной Азии в Самарканде.

"Мы решили обновить приверженность поддержке региона, и мы начали обмениваться мнениями по приоритетам нашей следующей стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, и мы примем ее в течение последующих 18 месяцев", — сообщила Могерини по итогам министерской конференции.

Вице-президент ЕК сообщила, что стороны начали прорабатывать направления сотрудничества, "начиная с темы безопасности, в частности, проблемы радикализации и ситуации в Афганистане, которая также является приоритетной в сфере безопасности". По ее словам, направления новой стратегии также включают противодействие незаконной миграции и расширение торгово-экономического сотрудничества.

"Страны Центральной Азии становятся не только стороной, принимающей содействие, но также они становятся партнерами", — сказала Могерини. Она отметила, что рынок стран Центральной Азии, где проживает около 70 миллионов человек, "будет весьма привлекательной сферой для инвестиций из ЕС".

"Самое главное, мы сегодня осознаем и понимаем наличие здесь общих интересов, несмотря на определенную дистанцию, безопасность в этом регионе имеет важное значение как для Европы, так и для государств Центральной Азии", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его оценке министерская встреча впервые была столь плодотворной и результативной. "Этому способствовала выработка первой стратегия ЕС для Центральной Азии десять лет назад, которая заложила прочный фундамент долгосрочного партнерства и привела к значительному укреплению отношений между ЕС и пятью государствами региона", — добавил глава МИД Узбекистана.