Одри Азуле утверждена на пост гендиректора ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральная конференция ЮНЕСКО, 39-я сессия которой проходит в Париже, в пятницу утвердила кандидатуру экс-министра культуры Франции Одри Азуле на пост генерального директора организации, передает корреспондент РИА Новости.

В поддержку Азуле выступила 131 страна, против — 19.

Принимать участие в голосовании могли представители 184 стран.

Одри Азуле в начале октября была избрана новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования исполнительного совета организации. В последнем туре голосования ее оппонентом был дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.

Завершающая свои полномочия генерального директора представительница Болгарии Ирина Бокова занимает этот пост с 2009 года — два срока подряд.