В ДНР рассказали, сколько лет займет разминирование территории республики

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Не менее 10 лет понадобится для разминирования территории в самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили РИА Новости в пятницу в МЧС ДНР.

Ранее в МЧС сообщали, что с 2015 года в ДНР обезвредили около 80 тысяч боеприпасов.

"Согласно проведенному анализу и мониторингу ситуации было установлено, что для проведения работ по разминированию территорий Донецкой народной республики понадобится не менее 10 лет", — сказали в МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что спустя 72 года после окончания Великой отечественной войны саперы находят боеприпасы тех времен. "Их по сравнению количеством взрывоопасных предметов современного образца значительно меньше, но они есть. Поэтому даже в случае прекращения боевых действий предстоит большая работа по разминированию территорий республики", — добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.