Диалог с Россией - дело сложное, но необходимое, считают в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 10 ноя – РИА Новости. Диалог с Москвой необходим, какими бы сложными ни были отношения между странами, заявил Sputnik Грузия спецпредставитель премьера республики по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он также рассказал, какие вопросы будет обсуждать с замглавы МИД России Григорием Карасиным в Праге.

Очередная встреча Абашидзе с Карасиным состоится 16 ноября. Прозападная оппозиция Грузии неоднократно настаивала, что этот формат себе не оправдал и должен быть упразднен.

"Знаете, я вашим коллегам привел цитату генсека НАТО Столтенберга: "Диалог с Россией — дело сложное, но поэтому и нужен этот диалог". Кроме того, это и диалог, и канал коммуникации. Какими бы сложными ни были отношения между соседними государствами, канал коммуникаций необходим", — сказал Абашидзе.

В рамках формата Абашидзе-Карасин предусмотрено обсуждение гуманитарных и экономических вопросов. Политика в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией обсуждаются на Женевских переговорах.

В отличие от Женевских переговоров, встречи Абашидзе и Карасина уже дали свои плоды. На российский рынок вернулись грузинское вино и минеральная вода "Боржоми", а также сельскохозяйственная продукция. Ежегодно растет товарооборот между странами. Россия сегодня является крупнейшим из импортеров грузинской продукции.

Кроме того, результатом переговоров Абашидзе и Карасина стало упрощение Россией визового режима для граждан Грузии в декабре 2015 года. В конце июня замглавы МИД заявил, что Россия намерена еще более упростить визовый режим для экипажей грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways, которая совершает регулярные авиарейсы в российские города.

Абашидзе рассказал, что на встрече 16 ноября планируется обсуждение визового вопроса. Он подчеркнул, что дальнейшее упрощение въезда в Россию для грузинских граждан зависит от Москвы, так как Грузия отменила визы для россиян еще в 2012 году.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>