Диалог с Россией - дело сложное, но необходимое, считают в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 10 ноя – РИА Новости. Диалог с Москвой необходим, какими бы сложными ни были отношения между странами, заявил Sputnik Грузия спецпредставитель премьера республики по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он также рассказал, какие вопросы будет обсуждать с замглавы МИД России Григорием Карасиным в Праге.
"Знаете, я вашим коллегам привел цитату генсека НАТО Столтенберга: "Диалог с Россией — дело сложное, но поэтому и нужен этот диалог". Кроме того, это и диалог, и канал коммуникации. Какими бы сложными ни были отношения между соседними государствами, канал коммуникаций необходим", — сказал Абашидзе.
В рамках формата Абашидзе-Карасин предусмотрено обсуждение гуманитарных и экономических вопросов. Политика в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией обсуждаются на Женевских переговорах.
В отличие от Женевских переговоров, встречи Абашидзе и Карасина уже дали свои плоды. На российский рынок вернулись грузинское вино и минеральная вода "Боржоми", а также сельскохозяйственная продукция. Ежегодно растет товарооборот между странами. Россия сегодня является крупнейшим из импортеров грузинской продукции.
Абашидзе рассказал, что на встрече 16 ноября планируется обсуждение визового вопроса. Он подчеркнул, что дальнейшее упрощение въезда в Россию для грузинских граждан зависит от Москвы, так как Грузия отменила визы для россиян еще в 2012 году.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
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