МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальное управление архивов и документации США опубликовало на YouTube ранее засекреченные видео времен Вьетнамской войны.

Среди обнародованных записей есть снятые с воздуха кадры бомбардировок джунглей и населенных пунктов боеприпасами с напалмом и фосфором, датированные серединой марта 1965 года, а также видео действий американских вертолетов в октябре 1967 года.

При этом видеоролики были выложены ко времени визита во Вьетнам Дональда Трампа для участия в саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Город Дананг, в котором проходит саммит, также был местом высадки первых подразделений армии США в 1965 году, отмечает Sputnik.

В ходе мероприятия американских лидер заявил, что США и Вьетнам больше не соперники. "Теперь мы больше не враги — мы друзья", — сказал он.