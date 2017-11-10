В ЕК ждут разъяснения Лондона для начала второй фазы переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ждет от Великобритании дополнительных разъяснений по нынешним пунктам переговоров по Brexit, чтобы перейти в декабре ко второй фазе переговорного процесса — обсуждению взаимодействия ЕС и Лондона после их "развода", заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в пятницу.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

"Мой ответ – да", — ответил Барнье на вопрос, ждет ли он дополнительных пояснений от Соединенного Королевства, чтобы иметь возможность в декабре перейти ко второй фазе переговоров.

В декабре пройдет встреча лидеров стран ЕС, на которой, при наличии достаточного прогресса в нынешнем диалоге о Brexit, может быть принято решение о начале второй стадии переговоров.

Очередной раунд переговоров об условиях Brexit прошел в Брюсселе на текущей неделе.

"По правам граждан мы немного прогрессируем, но нам необходимо пойти дальше по ряду вопросов… Великобритания дала полезные разъяснения, которые послужат полезной основой для дальнейшей работы… Однако, по-прежнему, остается ряд вопросов, над которыми необходимо работать", — сказал Барнье, уточнив, что речь идет, в том числе, о вопросах воссоединения семей и роли Суда ЕС.

При этом, по его словам, Евросоюз не требует от Великобритании уступок.

"По Ирландии мы продолжим наши переговоры, мы должны обеспечить одинаковое понимание условий и последствий Brexit", — сказал он.

В свою очередь, британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис дал понять, что по вопросу ирландской границы у сторон есть существенные разногласия. Он подчеркнул, что защита правового режима единого рынка и таможенного союза ЕС не может осуществляться за счет территориального единства Великобритании.

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства. Британские власти, учитывая долгую и сложную историю ирландского народа, настаивают на необходимости сохранения максимально открытой границы.