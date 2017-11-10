В ЕК ждут разъяснения Лондона для начала второй фазы переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ждет от Великобритании дополнительных разъяснений по нынешним пунктам переговоров по Brexit, чтобы перейти в декабре ко второй фазе переговорного процесса — обсуждению взаимодействия ЕС и Лондона после их "развода", заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в пятницу.
Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.
"Мой ответ – да", — ответил Барнье на вопрос, ждет ли он дополнительных пояснений от Соединенного Королевства, чтобы иметь возможность в декабре перейти ко второй фазе переговоров.
В декабре пройдет встреча лидеров стран ЕС, на которой, при наличии достаточного прогресса в нынешнем диалоге о Brexit, может быть принято решение о начале второй стадии переговоров.
Очередной раунд переговоров об условиях Brexit прошел в Брюсселе на текущей неделе.
При этом, по его словам, Евросоюз не требует от Великобритании уступок.
"По Ирландии мы продолжим наши переговоры, мы должны обеспечить одинаковое понимание условий и последствий Brexit", — сказал он.
В свою очередь, британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис дал понять, что по вопросу ирландской границы у сторон есть существенные разногласия. Он подчеркнул, что защита правового режима единого рынка и таможенного союза ЕС не может осуществляться за счет территориального единства Великобритании.
Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства. Британские власти, учитывая долгую и сложную историю ирландского народа, настаивают на необходимости сохранения максимально открытой границы.