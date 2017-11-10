Глава МИД Испании обвинил "русских хакеров" в попытках дестабилизации ЕС

МАДРИД, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил, что есть достаточно свидетельств, что некие "русские хакеры" пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и в Европейском союзе в целом, однако не привел никаких доказательств.

"Кажется, что есть достаточно достоверных сообщений, подтверждающих, что российские сети или "хакеры" стоят не только за тем, что касается исключительно Испании, но и это способ дестабилизировать Европейский Союз", — заявил министр в интервью радиостанции Cope.

По его словам, подобный интерес Россия проявляет "давно", поскольку не чувствует себя "удобно" в связи с "единством" европейского проекта.

По мнению министра, эти "русские сети" будут "объектом изучения не только в Испании, но и в ЕС". Он также заявил, что ЕС разрабатывает стратегию, чтобы "противостоять пропаганде", направленной против стран-членов организации.

Ранее евродепутат Хавьер Нарт от центристской партии "Граждане" направил в Еврокомиссию запрос в связи с "многочисленными сообщениями, которые свидетельствуют о вмешательстве российской пропаганды в социальных сетях для поддержки каталонского сепаратизма".

"В Российскую Федерацию входят многие этнические группы, культуры, национальности. Они глубоко ошибаются, если думают, что усилить конфронтацию в стране-члене ЕС, такой как Испания, послужит на благо ее собственным интересам, они играют с огнем", — говорится в документе, подписи под которым поставили еще два депутата Европарламента.

В своем запросе депутаты обвиняют Россию во вмешательстве в процесс Brexit, выборы в США, Франции и Германии, а также требуют от главы дипломатии ЕС Федерики Могерини принять меры с тем, чтобы "социальные сети не использовались из Российской Федерации для вмешательства в политику стран-членов с целью дестабилизации европейского проекта".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

Ранее российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании.