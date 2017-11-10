Закон об образовании возвращает украинский язык украинцам, заявил Порошенко

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что принятый парламентом закон об образовании возвращает "украинский язык украинцам", при этом защищая интересы национальных меньшинств.

В конце сентября Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

"Мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая не просто делает современным процесс образования, интерактивным, гибким. Но есть еще одна важная вещь — мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет. Да, защищая национальные меньшинства, но на украинском языке будет разговаривать каждый украинец. Желательно, чтобы еще и на нескольких других (языках — ред.), нет проблем", — сказал Порошенко в ходе Всеукраинского форума представителей объеденных общин, заседание которого транслировал телеканал "112 Украина".

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.