Предложенное США число миротворцев создаст угрозу Донбассу, заявил Бондарев

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предложенное США число миротворцев на востоке Украины в 20 тысяч человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность в регионе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

"Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тысяч вооруженных людей? Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии! Понятно, что для заявленных целей "обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ" достаточно гораздо более малочисленного контингента. А такое число явно создаст прямую угрозу Донбассу, будет способствовать еще большей напряженности в регионе", — заявил сенатор.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.