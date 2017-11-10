В Донбассе с начала года погибли или получили ранения более 420 человек

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Более 420 мирных жителей погибли или получили ранения с начала года из-за конфликта в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

В октябре в миссии ОБСЕ сообщали, что почти 400 человек погибли или получили ранения в результате конфликта в Донбассе.

"СММ ОБСЕ на Украине смогла подтвердить информацию, что в этом году количество жертв среди мирного населения — это и погибшие, и раненые — составляет 425 человек. Это количество уже превысило количество пострадавших в прошлом году",- заявил Хуг.

По его словам, среди пострадавших 39 детей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.