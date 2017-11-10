США требуют от Саудовской Аравии действий против Ирана, считает политолог

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия пошла на конфликт с Ливаном в русле давнего противостояния самой Саудовской Аравии и США с Ираном, считает российский эксперт, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Владимир Фитин.

В субботу, 4 ноября, премьер-министр Ливана (суннит по вероисповеданию) Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно. МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.

Саудовская Аравия и Кувейт потребовали от своих граждан покинуть Ливан в кратчайшие сроки в связи с нестабильной ситуацией в стране. Кроме того, МИД Объединенных Арабских Эмиратов также потребовал от своих граждан воздержаться от поездок в Ливан.

Переворот в Аравии и поддержка США

"Основное противостояние у Саудовской Аравии – как всегда, с Ираном. С Ливаном это трудно назвать противостоянием, это несоизмеримые величины просто", — заявил Фитин в интервью РИА Новости.

По его оценке, нынешнюю ситуацию в отношениях саудитов и Ирана можно считать обострением, поскольку совпало несколько факторов.

"Во-первых, переворот, который устроил у себя дома (наследный принц) Мухаммед бен Сальман. В этой решительной борьбе за власть ему нужна поддержка США, а те в обмен требуют решительных действий против Ирана", — считает Фитин.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с принцем бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

"В самой Саудовской Аравии ситуация очень противоречивая – впервые в истории страны арестованы большое количество членов королевской семьи, которые всегда были чем-то священным. Есть и проблемы в экономике в связи с годами низких цен на нефть, и дефицит бюджета, и увеличение налогов на малый и средний бизнес, на иностранную рабочую силу, на иждивенцев", — обрисовал кризисную ситуацию в самой стране Фитин.

Эксперт прогнозирует, что "напряженность с Ираном будет поддерживаться неопределенно долгое время, поскольку генеральная линия США, что Иран – это главный враг и главная страна, поддерживающая терроризм". "А Саудовской Аравии некуда деваться, потому что полностью завязана с США огромными военными поставками, огромными саудовскими вложениями в США, поэтому они будут идти в фарватере американской политики", — считает он.

Противостояние саудитов и Ирана в Йемене

Второй фактор очередного ухудшения отношений Саудовской Аравии и Ирана, считает эксперт, это запуск ракеты повстанцами-хуситами из Йемена в сторону Эр-Рияда. Она была сбита на подлете к аэропорту.

"В ее запуске Саудовская Аравия тоже обвинила Иран – основного спонсора хуситов", — напомнил эксперт.

Движение хуситов "Ансар Алла" противостоит в идущей с 2014 года гражданской войне в Йемене властям страны и поддерживающей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Под контролем хуситов находится столица Йемена Сана и ряд районов, в частности на севере страны недалеко от саудовской границы.

Противостояние саудитов и Ирана в Ливане

Наконец, Саудовская Аравия обеспокоена ситуацией в самом Ливане.

"Харири – просаудовский деятель, его поддерживали суннитские арабские режимы. Но Саудовская Аравия обвинила его, что он допустил неограниченное влияние (шиитского движения) "Хезболлы"… Последней каплей для саудовцев, очевидно, была его встреча в прошлую пятницу с одним из ведущих советников (аятоллы) Али Хаменеи – Али Акбаром Вилаяти. И это переполнило чашу терпения саудовцев, которые категорически возражают против контактов их ставленника с Ираном", — считает эксперт.

После этого у Харири, считает эксперт, не оставалось выбора, кроме как уйти в отставку.

"Он же спонсируется саудовцами, и вряд ли у него была свобода воли", — отметил политолог.

Эта отставка повлияет и на внутриполитическую ситуацию в самом Ливане, считает он.

"В бесконечных перемещениях и чехарде в ливанском правительстве только в последний год удалось создать более-менее стабильную конструкцию, и она тут же полетела… Причем явно по указке Саудовской Аравии", — отметил он.

Впрочем, Фитин не верит, что противоречия между странами как-то коснутся рядовых граждан Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, которым теперь их правительства советуют не посещать Ливан.

"Они занимаются своими делами – коммерсанты, которые делают деньги, причем всегда находят, с кем иметь дело, независимо от того, какой идеологии придерживается ливанский партнер по бизнесу. Поэтому не думаю, что им что-то могло бы угрожать", — считает эксперт.