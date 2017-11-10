Трамп и Дутерте во время встречи в Маниле обсудят борьбу с терроризмом

МАНИЛА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент Филиппин Родриго Дутерте во время предстоящей первой формальной встречи в Маниле обсудят стратегические вопросы двусторонних отношений, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Филиппин Робеспьер Боливар.

В начале ноября Трамп начал многодневное турне по странам Азии. Ранее он посетил Японию, Южную Корею и Китай, а 10 ноября президент США прибыл во Вьетнам для участия в саммите АТЭС. Согласно графику, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где также примет участие в Восточноазиатском саммите.

"Это будет первая формальная встреча. Возможно, они встретятся на полях саммита АТЭС, но это будет первая формальная встреча и поэтому мы ожидаем, что они обсудят стратегические вопросы двусторонних отношений", — сообщил на пресс- конференции Боливар.

Дипломат отметил, что в течение последних нескольких месяцев филиппинская и американская стороны пытались укрепить сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, в том числе противостояние терроризму, борьба с преступностью, киберпреступления, а также оказание гуманитарной помощи во время стихийных бедствий.

"Все эти вопросы будут обсуждаться", — сказал Боливар.

Ранее представитель администрации США рассказал журналистам, что американский президент и его филиппинский коллега поддерживают теплые отношения, а Трамп очень ждет первой личной встречи.

Дутерте в прошлом резко критиковал предшественника Трампа Барака Обаму, однажды назвав его "сукиным сыном". Дутерте также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками".